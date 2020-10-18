«حديد الإمارات» تلبي متطلبات الاستدامة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «حديد الإمارات» عن استيفاء منتجاتها لجميع متطلبات نظام الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، إضافة إلى متطلبات برنامج «استدامة» ونظام التقييم بدرجات اللؤلؤ التابع لحكومة أبوظبي. جاء ذلك عقب حصول الشركة على شهادة إعادة تدوير المنتجات، وإعلان المنتج الصحي، من «إس سي إس جلوبال سيرفيسز»، الشركة الأمريكية المتخصصة في مجال التدقيق ومنح شهادات المطابقة، إضافة إلى اعتماد إعلان المنتج البيئي، والذي تمتاز به منتجات الشركة.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لـ «حديد الإمارات»: نحن ملتزمون بتقديم منتجات رائدة ومستدامة وذات قيمة مضافة لعملائنا وفقاً لأعلى معايير الأمان والجودة.

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