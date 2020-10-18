«إمداد» تحوز جائزة التميّز في إدارة المرافق

المصدر: دبي - البيان

تم مؤخراً تكريم «إمداد» عضو جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق، خلال حفل توزيع الجوائز العالمية للتميّز في إدارة المرافق 2020. وقد تمّ منح الشركة الجائزة الفضية للتميّز في إدارة المرافق، تقديراً لالتزامها ومساهمتها في تعزيز الاستدامة من خلال منشأة «فرز» المتطورة لفصل النفايات واستعادة المواد.

وكانت «إمداد»، هي الشركة الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط، التي فازت هذا العام بجائزة في برنامج الجوائز العالمية المرموقة للتميّز في إدارة المرافق، والتي تهدف إلى الاحتفال بالشركات وتكريمها على التزامها ونجاحها في تشجيع وتعزيز أفضل الممارسات في قطاع إدارة المرافق. ومن خلال الاحتفاء بأحد أعضاء جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق، ضمن أعلى ثلاث مراتب للتميّز في إدارة المرافق، أكد البرنامج أن قطاع إدارة المرافق في المنطقة قد أثبت مرونته نتيجة لالتزامه بأفضل المعايير والممارسات.

وقال نائب رئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق، المهندس علي السويدي: نحن سعداء بمنح مجموعة «إمداد»، التي تتمتع بعضوية قيمة في الجمعية، هذه الجائزة المرموقة، ما يؤكد ريادة قطاع إدارة المرافق في منطقة الشرق الأوسط على الصعيد العالمي.

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