إنجاز وشيك لمشروع «تلال مردف»

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

رصد «البيان الاقتصادي» قرب انتهاء الأعمال الإنشائية لمشروع «تلال مردف»، والذي تطوره دبي للاستثمار العقاري التابعة لدبي للاستثمار في منطقة مردف. وتُظهر صور حصرية انتقال السكان إلى «جناين أفنيو» التي باتت تنبض بالحياة، فضلاً عن اكتمال الأعمال في «نسايم أفنيو»، وإحراز تقدم كبير في الأعمال بـ«الملتقى أفنيو».

يجري تطوير المشروع على مساحة 4 ملايين قدم مربع، ويمتاز بموقعه الاستراتيجي بمحاذاة حديقة مشرف وعلى مقربة من مطار دبي الدولي وعدد من المناطق التجارية المهمة. ويشتمل «الملتقى أفنيو» على مبانٍ سكنية وشقق فندقية وفندق ومساحات التجزئة، بينما خصصت مجمعات «جناين أفنيو» و«نسايم أفنيو» للأغراض السكنية.

عوامل تميز

ويتميز المشروع بتصميمه المميز وهندسته المعمارية المتطورة، وهما العاملان الأساسيان اللذان يبرزان معالم الحياة العصرية فيه، يضاف إليهما جمال الطبيعة المحيطة بمختلف مكوّناته، ليوفر لقاطنيه مجمعاً متكاملاً واستثنائياً في مواصفاته، لاسيما وأنه يتفرد عن غيره من المشاريع السكنية بالعديد من المزايا والخصائص التي تمنح المقيم هناك كل ما يتمناه في مكان واحد. ويتميز «تلال مردف» بتعدد عروضه لتلبية رغبات مختلف فئات المستثمرين الراغبين في اتخاذ مردف مقراً لإقامتهم، حيث يضم 1500 وحدة من الاستوديوهات والشقق من غرفة واحدة وغرفتين وثلاث غرف، إضافة إلى شقق الدوبلكس. وعلاوة على ذلك يقدم فندق من فئة أربع نجوم من «ميلينيوم للفنادق والمنتجعات»، ويضم 116 غرفة و134 شقة فندقية ومساحات للتجزئة، إضافة إلى مستشفى يوفر 230 سريراً.

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