تفاهم بين «الاتحادية للجمارك» و«دبي للصادرات»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

وقعت الهيئة الاتحادية للجمارك مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، بهدف تعزيز التعاون المشترك، وتسهيل الأعمال والتجارة للمصدرين من دبي وتبادل البيانات والخبرات بين الطرفين.

وقع المذكرة، عن بعد، علياء المرموم المديرة التنفيذية لقطاع الشؤون الجمركية بالهيئة، والمهندس ساعد العوضي المدير التنفيذي للمؤسسة. وقالت علياء المرموم، إن توقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة دبي لتنمية الصادرات يأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز علاقات الشراكة مع أبرز الشركاء الاستراتيجيين في مجال التجارة الخارجية والعمل الجمركي بالدولة، ورغبة في توثيق التعاون والتنسيق مع هؤلاء الشركاء، لتحقيق رؤية الإمارات 2021 وتعزيز استراتيجية الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة وتبوؤ مركز اقتصادي وجمركي رائد على المستويين الإقليمي والعالمي.

من جهته، قال المهندس ساعد العوضي، إن توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة الاتحادية للجمارك، من شأنه أن يعزز من آفاق التعاون المشترك، في توحيد الجهود لتحفيز الصادرات والاقتصاد بشكل عام، حيث إننا نعمل على توفير التسهيلات والإمكانات، من خلال الخدمات التي تقدمها المؤسسة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز