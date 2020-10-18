مناطق دبي الحرة تتصدّر «الرقمنة» عالمياً

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكدت المنظمة العالمية للمناطق الحرة أن المناطق الحرة في دبي تصدرت «الرقمنة» عالمياً حيث نفذت أنظمة تقنية متطوّرة لزيادة الإنتاجية في عمليات الموانئ ومرافق التصنيع.وقال الدكتور سمير حمروني الرئيس التنفيذي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة إن المناطق الحرة بدبي كانت في طليعة «الرقمنة» لسنوات عدة وحتى الآن، حيث أدخلت سلطة المنطقة الحرة في جبل علي تقنيات الجيل الخامس إلى مينائها، وهو أحد أكبر 10 موانئ في العالم في عام 2019، وفي عام 2017، قامت المنطقة الحرة بمطار دبي بـ«رقمنة» العديد من عملياتها الداخلية لتمكين معاملات «بلوك تشين». وأشاد في مقابلة مع مجلة «الاستثمار الأجنبي المباشر «إف دي آي انتلجانس»» بالدور الذي قامت به المناطق الحرة بدبي في التنمية وحفز الأعمال.

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