«ويز إير أبوظبي» تحصل رسمياً على شهادة المشغّل الجوي

المصدر: أبوظبي - البيان

حصلت شركة «ويز إير أبوظبي» للطيران الاقتصادي رسمياً على شهادة المشغّل الجوي من الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات. ويُكمل استلام شهادة المشغّل الجوي الخطوة الأخيرة في العمليات التنظيمية لبدء خط الطيران، وتمثل الشهادة تأكيداً من الهيئة العامة للطيران المدني بأن شركة «ويز إير أبوظبي» للطيران الاقتصادي تمتثل لجميع المتطلبات المعمول بها وقادرة تماماً على الوفاء بمسؤولياتها وإجراء عملية آمنة وفعّالة.

وتم الانتهاء من عمليات شهادة المشغّل الجوي على مدار ثمانية أشهر، خلال فترة أزمة غير مسبوقة في صناعة الطيران بسبب جائحة «كورونا» وقيود السفر وإغلاق الدول. بالرغم من ذلك، تمكن ممثلو الهيئة العامة للطيران المدني وشركة «ويز إير أبوظبي» للطيران الاقتصادي من استيفاء المتطلبات اللازمة للحصول على شهادة المشغّل الجوي.

وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: نهنئ «ويز إير» على حصولها بنجاح على شهادة المشغّل الجوي بعد استيفاء جميع المعايير المطلوبة واجتياز جميع عمليات التفتيش. إننا فخورون بإضافة «ويز إير» كناقل وطني في الإمارات، وأود أن أشكر جميع موظفي الشركة وفريق الهيئة العامة للطيران المدني على الجهود التي بذلوها للتمكن من تحقيق هذا الإنجاز.

وقال كيس فان شيك، المدير العام لشركة «ويز إير أبوظبي»: يمثل إصدار شهادة المشغّل الجوي أهم إنجاز حققناه، حيث تلقينا الآن جميع الموافقات التنظيمية لتشغيل خط الطيران. لقد أظهرنا بوضوح للهيئة العامة للطيران المدني أننا قادرون كلياً على إجراء عملية آمنة. سنقدم أسعاراً منخفضة جداً لعملائنا، منتجاً عالي الجودة على متن الطائرة من قبل طاقم المقصورة الممتاز الخاص بنا.

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