المنتدى العالمي: دور رئيس للإمارات ودبي في النظم المالية والنقدية الجديدة

المصدر: دبي- سيد صالح

أكد المنتدى الاقتصادي العالمي أن الإمارات ودبي سيضطلعان بدور رئيسي ومحوري في النظم المالية والنقدية الجديدة، والمنتظر أن تتمخض عنها الأوضاع الجديدة السائدة بعد تفشي «كوفيد 19».

وأكد أن الإمارات عموماً ودبي بصفة خاصة مهيأة للمشاركة بفاعلية، وعلى نحو مؤثر في صياغة النُظُم المالية والنقدية الجديدة في زمن ما بعد «كوفيد 19»، ذلك أن هذه النُظُم ستعتمد بالأساس على التقنية والتحول الرقمي، للعمل على الحد من التواصل البشري قدر الإمكان، بهدف الحد من انتشار الجائحة، موضحاً أن الإمارات ودبي قطعتا بالفعل أشواطاً مهمة في توظيف التقنية في الخدمات المالية والنقدية، ورقمنة هذه الخدمات حتى قبل الجائحة.

واستعرض تجارب الإمارات السابقة في هذا الشأن سواء على صعيد الخدمات المالية أو النقدية، ففيما يخص الخدمات المالية، ذكر المنتدى أن الإمارات تَبنت منذ سنوات عدة مفهوم التقنية المالية «فينتك»، في مؤسساتها المالية المختلفة، موضحاً أن دبي ممثلة في مركز دبي المالي العالمي، وأيضاً سوق أبوظبي العالمي يحتضنان منصات عدة لنشر التقنية المالية. وتطرق إلى «رقمنة» الخدمات النقدية، فذكر أن دبي تضم منصات عدة للمدفوعات الرقمية، معدداً التجارب المستقبلية الواعدة، التي تبنتها مصارف الإمارات في أتمتة الخدمات المصرفية.

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