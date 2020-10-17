غرفة الشارقة تحتفي بمنتسبي وأعضاء مركز تجارة 101

المصدر: الشارقة - البيان

احتفلت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أخيراً بمناسبة مرور عام على تأسيس مركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة (تجارة 101)، إحدى مبادرات الغرفة التي أطلقتها خلال أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الموارد البشرية وسوق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي 2019، والتي تأتي في إطار حرصها على دعم الشباب وتحفيزهم للانخراط في الأعمال التجارية والاقتصادية، وإيجاد بيئة عمل يكون لها أثر إيجابي لتعزيز التنمية المستدامة في المجتمع.

شهد الاحتفال الذي أقيم عبر الاتصال المرئي، عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد راشد الديماس، ورغدة تريم، ومحمد هلال الحزامي، أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومنى عمران علي مدير مركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة «تجارة 101»، إلى جانب مشاركة كل أعضاء ومنتسبي المركز.

وأعرب العويس في كلمة وجهها لأعضاء المركز عن سعادته بالنجاح الذي حققته الدفعة الأولى من المنتسبين، مؤكداً أنه على الرغم من التحديات التي تزامنت مع إطلاق مشاريعهم نتيجة لتداعيات «كوفيد 19»، إلا أنهم أظهروا تفوقاً كبيراً من خلال استمرارية مشاريعهم. وأعلن خلال الحفل أن مبنى مركز تجارة 101 سيكون مع بداية العام المقبل مبنى متكاملاً من حيث استقطاب عدد أكبر من الشركات من الأعضاء، وذلك بهدف جعله أكثر حيوية ونقطة لتلاقي أصحاب الأعمال بما ينعكس على زيادة خبرة المنتسبين.

من جانبه، قال محمد أحمد أمين العوضي، إن مركز تجارة 101 شهد إقبالاً كبيراً منذ إطلاقه من قبل رواد الأعمال الإماراتيين والشباب الطموح من أصحاب المواهب والأفكار الابتكارية، حيث يضم 13 عضواً وهو أكبر من الرقم المستهدف، وذلك نظراً لما يقدمه من البرامج التدريبية المتخصصة في إدارة وتنظيم المعارض والتدقيق والتحصيل الضريبي والترجمة والتجارة الإلكترونية والضيافة والتصميم والتصوير الجرافيكي وفق معايير متقدمة لإدارة تشغيل مكاتب رواد الأعمال.

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