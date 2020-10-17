«دو» تطلق الطلب المسبق على «آيفون 12» و«آيفون 12 برو»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة عن إطلاق خدمة الطلب المسبق على هاتفي «آيفون 12 برو» و«آيفون 12» في الإمارات، حيث يمكن لسكان الإمارات التقدم بطلب الحصول على الهاتف الجديد من «دو» اعتباراً من 16 وحتى 23 أكتوبر الجاري الساعة 8 صباحاً.

تتميز هواتف آيفون الجديدة باحتوائها على أكثر نطاقات شبكة الجيل الخامس تقدماً مقارنة بأي هاتف ذكي آخر، مما يجعلها توفر تغطية شبكات الجيل الخامس في جميع أنحاء العالم. ويمكن لعملاء «دو» في الإمارات الاستمتاع بالقدرات والميزات الفريدة التي يوفرها الهاتف الجديد عبر شبكة الجيل الخامس الموثوقة وفائقة السرعة من «دو».

وتتميز هواتف «آيفون 12» بتصميمها الجديد كلياً، حيث تم تزويدها بأنظمة جديدة للكاميرا، وشاشات من نوع Super Retina XDR من الحافة إلى الحافة لتجربة مشاهدة غامرة لا مثيل لها، كما تقدم الهواتف الجديدة مستوىً جديداً من القوة والمتانة مع حماية الواجهة الأمامية المعززة بتقنية الدرع الخزفية Ceramic Shield، هذا بالإضافة إلى شريحة A14 Bionic التي صممتها شركة آبل والتي تُعد أسرع شريحة معالجة على مستوى الهواتف الذكية.

ويدفع هاتف «آيفون 12 برو» المزود بشاشة عرض مقاس مقاس 6.1 بوصات حدود الابتكار ليمنح مستخدميه القدرة على تحقيق أقصى استفادة ممكنة في حياتهم اليومية. ويتوفر الهاتف بأربعة تصاميم مذهلة من الفولاذ المقاوم للصدأ بألوان الرصاصي الداكن، والفضي، والذهبي، والأزرق المحيطي، كما يأتي بشاشة Super Retina XDR من الحافة إلى الحافة، وميزة مقاومة الماء وفق معيار IP68 الرائد على مستوى القطاع مع حماية الواجهة الأمامية المعززة بتقنية الدرع الخزفيةCeramic Shield ليوفر أكبر مستوى من المتانة حتى الآن في هواتف آيفون.

ويأتي هاتف «آيفون 12» الذي يدعم أيضاً تقنية الجيل الخامس بشاشة مقاس 6.1 بوصات مع تصميم جديد وميزات فائقة. ويتوفر بخمسة ألوان ألمنيوم مميزة وهي الأزرق والأخضر والأسود والأبيض و«الإصدار الحصري باللون الأحمر». كما يتميز هاتف «آيفون 12» بشاشة عرض كبيرة من نوع Super Retina XDR من الحافة إلى الحافة ويدعم معيار مقاومة الماء تحت IP68 وخاصية MagSafe التي توفر قدرة شحن لاسلكي عالية مع حماية الواجهة الأمامية المعززة بتقنية الدرع الخزفية Ceramic Shield.

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