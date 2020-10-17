«بوينغ 737 ماكس» آمنة للطيران

المصدر: بروكسل - البيان

قالت هيئة تنظيم الطيران في أوروبا، إنها تشعر بالرضا عن التغييرات التي أدخلتها «بوينغ» على طائرة «737 ماكس» وجعلتها آمنة بما يكفي للعودة إلى التحليق قبل نهاية عام 2020. وأوضح «باتريك كي» المدير التنفيذي لهيئة «إياسا»، أنه بعد إجراء رحلات تجريبية في سبتمبر، تقوم وكالة سلامة الطيران الأوروبية بإجراء المراجعات النهائية للوثائق قبل منح «بوينغ» صلاحية الطيران المتوقع صدورها في الشهر المقبل.

وأشار إلى أن ذلك سيتبعه أربعة أسابيع من التعليقات العامة، في حين أن تطوير ما يسمى بـ«المستشعر الاصطناعي» لإضافة الدعم الاحتياطي سوف يستغرق بين 20 إلى 24 شهراً، بينما لا تزال إدارة الطيران الفيدرالية تواصل مراجعة التعديلات التي أدخلت على طرز «ماكس»، لكنها لم تقدم توقعات حول التوقيت. وارتفع سهم «بوينغ» بنحو 3% إلى 169.16 دولاراً.

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