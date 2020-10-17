دبي ضمن العشرة الكبار عالمياً في وسائل التنقل

المصدر: دبي - وائل الخطيب

حلت دبي ضمن المدن العشر الأوائل بقائمة أفضل وسائل النقل العام في العالم خلال 2020 التي وضعها موقع «Far & Wide»، محتلة المركز الثامن عالمياً متقدمة على مدن مثل شنغهاي وزيوريخ ونيويورك وبراغ وبكين وستوكهولم.

وقال تقرير نشره الموقع إن شعبية دبي بين المسافرين تتزايد يوماً بعد يوم، في حين تواكب وسائل النقل العام فيها تلبية احتياجات الجمهور، حيث استثمرت المدينة بكثافة في أنظمة المترو والحافلات والترام، ورصدت أكثر من 100 مليار درهم لتعزيز البنية التحتية من أجل مواكبة الطلب، مضيفاً أن خيارات النقل ترقى إلى مستوى سمعة المدينة التي اشتهرت برقيها. بالإضافة إلى العبّارات والترام والسكك الحديدية الأحادية والحافلات والقطارات، توفر المدينة سيارات أجرة مائية خشبية فريدة من نوعها وأنيقة للتجول فيها، ويمكن استخدام «بطاقة نول» للتنقل بسلاسة بين جميع خيارات النقل أثناء استكشاف هذه المدينة الرائعة في الصعود إلى العالمية. وجاءت سنغافورة في صدارة المؤشر، تلتها لندن، ثم هونغ كونغ، ثم مدريد وشيكاغو وطوكيو في المركز السابع. وقال التقرير: «تفتخر أفضل المدن السياحية بأنظمة نقل عام رائعة».

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