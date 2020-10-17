5.5 % تراجع أسعار الحديد بأبوظبي في أغسطس

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أظهرت إحصائيات حديثة لمركز إحصاء أبوظبي ارتفاع أسعار الأسمنت والرمل والخرسانة مقابل انخفاض أسعار الحديد والخشب والطابوق على أساس سنوي خلال أغسطس الماضي، موضحة أن أسعار الأسمنت ارتفعت بنسبة 17%، مقابل أغسطس 2019، كما زادت أسعار البحص والرمل 2.6% والخرسانة 2.4% والبلاط والرخام 0.7% وكابلات الكهرباء 5.4% خلال الفترة ذاتها.

بينما انخفضت أسعار الحديد 5.5% مقابل أغسطس 2019، ونزلت أسعار الخشب 2% والطابوق 10% ومواد التسقيف 1.3% والمواد العازلة 10% والأسقف المستعارة 1.7% والأصباغ 3.3% ومعدات النقل 3.7%، وهبط متوسط أسعار مجموعة العمالة بنسبة 19.7% والديزل 14.9%، والزجاج 3.3%.وتراجعت أسلاك المباني 0.1% وأسلاك الشقق 7.8% وأسلاك الأبراج السكنية 1.3%، فيما تباينت أسعار الأنابيب، حيث ارتفعت أسعار أنابيب «بي في سي» 3%، فيما انخفضت أنابيب «يو بي في سي» 4.7%.

وعلى أساس شهري، مقارنة بشهر يوليو استقرت أسعار الأسمنت والبحص والرمل والخرسانة والطابوق ومواد التسقيف والمواد العازلة والبلاط والرخام والأسقف المستعارة والأصباغ والزجاج ومعدات النقل والديزل من دون تغيير، بينما ارتفعت أسعار الحديد 1.9% والخشب 0.5% وكابلات الكهرباء 1.4% والعمالة 10.1%، فيما انخفضت أسعار الحجر الطبيعي 12.2%.

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