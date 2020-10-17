«جي.بي» تتجه لبيع الأصول بدلاً من التصفية

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تحاول مجموعة جي.بي جلوبال، إقناع الدائنين بالسماح لها بإعادة الهيكلة بدلاً من التصفية، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبرغ أمس. وقال متحدث باسم الشركة إن مستشار الشركة «اف تي آي كونسلتنغ» أبلغ الدائنين أن من مصلحتهم السماح بإجراء إصلاح شامل وبيع الأصول بدلاً من التصفية. وقد بدأت بالفعل عملية بيع الأصول وقدمت الشركة خطة إعادة الهيكلة إلى المساهمين.

وكانت بلومبرج أفادت في وقت سابق أن حجم انكشاف المقرضين على الشركة يناهز أكثر من مليار دولار. وقالت جي بي جلوبال، المعروفة باسم مجموعة الخليج للبتروكيماويات حتى 2018، إنها تعيد هيكلة مواردها المالية بعد أن سحب المقرضون خطوط الائتمان.

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