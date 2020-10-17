12.5 % نمو إيرادات المبيت في فنادق أبوظبي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

كشفت بيانات حديثة عن ارتفاع إيرادات المبيت في المنشآت الفندقية بإمارة أبوظبي بنسبة 12.5% خلال يوليو الماضي مقارنة بشهر يونيو السابق عليه، بينما انخفضت على أساس سنوي بنسبة 17.7% مقارنة بشهر يوليو 2019.

وأشارت البيانات، الصادرة عن مركز إحصاء أبوظبي أمس، إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المبيت في المنشآت الفندقية (الفنادق والشقق الفندقية) بالإمارة على أساس شهري بنسبة 6.4% خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بشهر يونيو السابق عليه، بينما انخفض على أساس سنوي بنسبة 10.1% مقارنة بشهر يوليو 2019.

وارتفع الرقم القياسي لأسعار المبيت في الفنادق وحدها على أساس شهري بنسبة 9.3% خلال شهر يوليو مقارنة بشهر يونيو الماضي، بينما انخفض الرقم القياسي لأسعار المبيت في الشقق الفندقية بنسبة 1.2% خلال الفترة ذاتها.

الرقم القياسي

وذكرت البيانات أن الرقم القياسي لأسعار المبيت في الفنادق وحدها انخفض على أساس سنوي خلال يوليو الماضي بنسبة 11.6% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2019، وكذلك انخفض الرقم القياسي لأسعار المبيت في الشقق الفندقية بنسبة 5.6% خلال الفترة ذاتها.

وأضاف مركز إحصاء أبوظبي أن هذه البيانات تعتمد على البيانات السجلية الصادرة من دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، والتي تشمل جميع المنشآت الفندقية المرخصة في الإمارة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز