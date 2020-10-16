«فيتش» تثبت سندات دولفين للطاقة

المصدر: دبي - وائل الخطيب

ثبتت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية السندات المضمونة لشركة دولفين للطاقة المحدودة البالغة 1.3 مليار دولار، بعائد 5.5٪ وتستحق في 15 ديسمبر 2021 عند درجة A + مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة، إن تصنيف السندات «A +» لا يزال يعكس الوضع التنافسي القوي لشركة دولفين للطاقة في أسواق الغاز في الإمارات وسلطنة عمان، وقدرتها على الصمود أمام أسعار النفط المنخفضة، والعمر الاحتياطي التقديري الأطول من تاريخ استحقاق ديونها، وسجل أداء تشغيلي إيجابي على امتداد 13 سنة.

مضيفة أن تفشي فيروس «كورونا» وتدابير الاحتواء الحكومية ذات الصلة في جميع أنحاء العالم أدى إلى خلق بيئة عالمية غير مؤكدة لقطاع النفط والغاز. وفي حين أن أحدث بيانات الأداء المتاحة لـدولفين قد لا تشير إلى وجود ضعف، فإن التغييرات المادية في الإيرادات والتكلفة تحدث عبر قطاع النفط والغاز وستستمر في التطور مع استجابة النشاط الاقتصادي والقيود الحكومية للوباء المستمر.

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