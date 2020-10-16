مركز دبي للسلع المتعددة يفوز بجائزة أفضل منطقة حرة في العالم

المصدر: دبي ـ البيان

حصل مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، على جائزة «أفضل منطقة حرة في العالم للعام 2020» من مجلة «إف دي آي» التي تصدر عن صحيفة فاينانشال تايمز، وذلك للعام السادس على التوالي. كما حصل المركز على جائزة «أفضل منطقة حرة في الشرق الأوسط للعام».

وفاز المركز بهذه الجائزة بعد منافسة قوية ضمن 100 منطقة حرة من جميع أنحاء العالم، مع تواجد نسبة عالية من المناطق الحرة في منطقة الشرق الأوسط. وجرى تقييم المرشحين بناءً على عدد من المعايير والتي شملت معدل النمو والخدمات والمنتجات والمرافق المتوفرة، والمبادرات الرئيسية الجديدة الداعمة لقطاع الشركات الناشطة في المنطقة الحرة. وتم تحديد الفائز بالجائزة من قبل أعضاء فريق التحرير المتخصص لدى الصحيفة ولجنة مستقلة عن كل منطقة.

18 ألف شركة

واحتفالاً بالحصول على هذه الجائزة، ودعماً لمجتمع الأعمال في دبي، وتقديراً للثقة التي منحتها الشركات في المنطقة الحرة البالغ عددها 18 ألف شركة، أعلن المركز عن تمديد فترة حزمة دعم الأعمال للشركات الحالية والجديدة حتى 31 ديسمبر 2020. من المقرر أن يعلن المركز عن المزيد من العروض الترويجية في وقته.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي للمركز: «في عام 2002، شرع المركز في إنشاء مركز أعمال مبتكر لا مثيل له في قلب دبي، بعد ذلك، طورنا منظومة تجارية استقبلت المفكرين المستقبليين من جميع أنحاء العالم، وقدم الدعم والخدمات المطلوبة لنقل مؤسساتهم إلى المرحلة التالية من النمو. وإنني فخور بكل من ساهم في نجاحنا على مدار العشرين عاماً الماضية، وممتن للشركات البالغ عددها 18 ألف شركة المتواجدة في مجتمع أبراج بحيرات جميرا لوضع ثقتهم في رؤيتنا».أفضل بيئة

وقال أحمد حمزة، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة: «نحن نعمل جاهدين على توفير أفضل بيئة للشركات الأعضاء لدينا كي تتمكن من إدارة أعمالها وتحقيق النمو والازدهار. ونركز دائماً على تعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية وتوفير تجربة سلسلة للعملاء، وكان ذلك سبباً في فوزنا مرة أخرى بهذه الجائزة».

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