«دانوب هوم» تطلق منصة لتسهيل التسوّق عبر الإنترنت

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت شركة دانوب هوم، المتجر الشامل لجميع الاحتياجات الداخلية للمنزل في المنطقة، مؤخراً إطلاق منصة التجارة الإلكترونية الجديدة والمحسّنة. وتتميز الواجهة الجديدة بالعديد من الميزات الجديدة التي من المؤكد أنها ستمنح العملاء تجربة تسوق مميزة من منازلهم.

وقال عادل ساجان، مدير دانوب هوم: عملنا دائماً على تزويد العملاء بأفضل تجربة تسوق إضافة إلى مجموعة المنتجات العالمية الأكثر شمولاً. منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد، شهدنا طفرة كبيرة في التسوق عبر الإنترنت ونعتقد أن هذا هو أفضل وقت للاستفادة من هذا السوق. لهذا السبب قمنا بإتاحة مجموعة منتجاتنا المتنوعة على موقع التجارة الإلكترونية الخاص بنا. لتوفير تجربة تسوق سلسة، جعلنا موقعنا الإلكتروني أسرع وأكثر أماناً وأفضل من أي وقت مضى.

وتمتلك دانوب هوم مجموعة متنوعة تضم أكثر من 50000 منتج من فئات مختلفة تتراوح بين الأثاث الداخلي والديكور وأثاث الحدائق وملحقاتها، تركيبات الحمامات، الأرضيات، الإضاءة وغير ذلك الكثير. هذا العرض الشامل سيكون متاحاً الآن عبر الإنترنت. وتوفر Danubehome.com أيضاً مجموعة من المنتجات الحصرية عبر الإنترنت.

موقع الويب الذي تم تجديده أسهل في التنقل، ويحتوي على رسومات ممتعة ومعلومات المنتج ذات الصلة. تم التركيز بشدة على قسم النصائح والحيل لمساعدة العملاء على تصور مساحتهم بشكل أفضل وتثقيف العملاء بشأن اختيارات المنتجات، وأدلة الشراء بالإضافة إلى الرعاية والصيانة. يمكن للزوار أيضاً الاشتراك للحصول على تحديثات حول أحدث الاتجاهات.

وقال سيد حبيب، المدير العام لتطوير الأعمال، دانوب هوم: بدأنا بصالة العرض الافتراضية الخاصة بنا وسنعمل قريباً على دمج ميزات الواقع المعزز والواقع الافتراضي .

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