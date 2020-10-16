2.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي – وام

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، خلال الأسبوع الحالي، أكثر من 2.7 مليار درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 692 مبايعة بقيمة 1.56 مليار درهم، منها 38 مبايعة لأراضٍ بقيمة 204.99 ملايين درهم، و654 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.36 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 53 مليون درهم، في منطقة سيح شعيب 4. وتصدرت ند الشبا الثالثة، المناطق على صعيد عدد المبايعات، إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم. وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 48 مليون درهم، بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني، كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة المرقبات. وتصدرت منطقة الحبية الرابعة، المناطق على صعيد عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 88 مبايعة بقيمة 116 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 849.9 مليون درهم، منها 62 رهن أراضٍ بقيمة 437.41 مليون درهم، و201 رهن فلل وشقق بقيمة 412.49 مليون درهم، أهمها بمنطقة مرسى دبي، بقيمة 275 مليون درهم، ورهن بمنطقة ند الشبا الثالثة بقيمة 74 مليون درهم. أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 59 هبة، بقيمة 287.8 مليون درهم، أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 89 مليون درهم، وأخرى في منطقة منخول بقيمة 60 مليوناً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز