«الأنصاري للصرافة» الأولى في تصنيف «فوربس»

المصدر: دبي- البيان

تصدرت «الأنصاري للصرافة» قائمة أقوى شركات تحويل الأموال، وصرف العملات الأجنبية على مستوى منطقة الشرق الأوسط بحسب تصنيف مجلة «فوربس» العالمية، حيث احتلت المركز الأول، ضمن قائمة ضمّت مجموعة من أكبر الشركات العاملة في هذا القطاع على مستوى المنطقة.

وقال محمد الأنصاري، رئيس مجلس إدارة شركة «الأنصاري للصرافة»: يعود هذا الإنجاز إلى الثقة الكبيرة من قبل عملائنا على مستوى الشرق الأوسط والعمل الدؤوب لجميع الموظفين. ونحن فخورون بتصدر قائمة «فوربس»، والذي يؤكّد الحضور القوي، الذي تتمتع به الشركة في المنطقة، ويعكس أداءنا وجهودنا المتواصلة في اعتماد أعلى معايير الجودة والتميز، وتبني أحدث الحلول التكنولوجية في خدماتنا، ويمثل دافعاً إلى مواصلة مسيرة التميز والنمو في المستقبل.

وتستحوذ الشركة على حصة سوقية تتجاوز 30% بين شركات الصرافة في الإمارات حيث تم تحويل ما يفوق 40.5 مليار درهم عبر شبكتها في عام 2019. وللشركة أكثر من 190 فرعاً إلى جانب فريق عمل يضم ما يزيد على 2500 موظف وموظفة من مختلف الجنسيات واللغات لتلبية احتياجات أكثر من 2.5 مليون عميل شهرياً، بمعدل يفوق 80,000 معاملة يومياً. وضمت قائمة «فوربس» 20 من أبرز شركات الصرافة والتحويل بالمنطقة.

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