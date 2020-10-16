أسواق الأسهم تترقب نتائج الشركات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

هبطت الأسهم في ختام جلسة نهاية الأسبوع، إثر تعرضها لضغوط بيع وعمليات جني أرباح، استهدفت الأسهم القيادية في العقار والبنوك والاستثمار والاتصالات مع سيطرة الترقب على المعنويات انتظاراً لنتائج الشركات الربعية. ونزل سوق دبي 1.06% إلى 2194.63 نقطة مع ضغط أسهم البنوك والعقار، فيما انخفض سوق أبوظبي 0.41% ليغلق عند 4554.37 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والطاقة. واستقطبت الأسهم سيولة 666.5 مليون درهم موزعة بواقع 426.57 مليوناً في أبوظبي، و239.9 مليوناً في دبي، وشهد سهم «أمانات» تنفيذ صفقات على عدد 90 مليون سهم، بقيمة 76.32 مليوناً. ضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 1.22% مع هبوط «الاتحاد العقارية» 3.37% و«إعمار للتطوير» 2.18% و«إعمار العقارية» 1.5% و«إعمار مولز» 0.69%، فيما ارتفع «داماك» 0.22% و«ديار» 0.35%، وهبط قطاع البنوك 1.37% متأثراً بنزول «الإمارات دبي الوطني» 2.9%. وتراجع الاستثمار 1.66% مع هبوط «سوق دبي» 1.82% و«دبي للاستثمار» 1.75%، فيما ارتفع «شعاع» 0.32%، ونزل النقل 0.5% متأثراً بهبوط «الخليج للملاحة» 4.48% و«أرامكس» 1.14% فيما ارتفع «العربية للطيران» 0.91%.

وتزعم «الإمارات دبي الوطني» النشاط مستقطباً 27.9 مليون درهم، و«دبي الإسلامي» 26.7 مليوناً. وحقق «إيفا» أكبر صعود 9.09%، فيما كان «الخليج للملاحة» الأكثر انخفاضاً بـ 4.48%.

سوق أبوظبي

تأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع البنوك 0.91% مع تراجع «أبوظبي الأول» 1.41% و«أبوظبي التجاري» 0.67%، فيما ارتفع «أبوظبي الإسلامي» 1.9%، ونزل قطاع الطاقة 0.43% مدفوعاً بهبوط «طاقة» 1.38% و«أدنوك للتوزيع» 0.59%، فيما ارتفع «دانة غاز» 0.28%. واستقر قطاع الاتصالات مع ثبات سهم «اتصالات»، بينما ارتفع الاستثمار 0.45% مع نمو «إشراق» 0.9% و«الواحة» 0.99% و«العالمية القابضة» 0.36%، ونما قطاع العقار 0.84% على وقع صعود «الدار» 0.98%. تزعم «العالمية» النشاط مستقطباً 101.2 مليون درهم، يليه «أبوظبي الأول» 93.2 مليوناً. واتجهت المؤسسات نحو الشراء بأبوظبي، بـ27 مليون درهم، وإلى التسييل بدبي، بـ 97 مليوناً، فيما اتجه الأفراد نحو الشراء بدبي بـ 97 مليوناً، ونحو التسييل بأبوظبي بـ 27 مليوناً.

إفصاحات

* ينظر مجلس إدارة مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، في اجتماع يعقد 21 أكتوبر الجاري، البيانات المرحلية الموجزة للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

* يجتمع مصرف الشارقة الإسلامي في 19 أكتوبر الجاري، لمناقشة البيانات المالية للربع الثالث من العام الجاري.

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