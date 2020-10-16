«المركزي» يشجع الاقتراض المسؤول

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

دعا مصرف الإمارات المركزي كافة العملاء إلى ضرورة الحفاظ على سجل تعاملات بنكية سليم مع جميع المؤسسات المالية. وأوضح المصرف في رسالة توعوية أمس أهمية تجنّب التأخر في تسديد الالتزامات حتى لا تؤثر على تعاملاتهم البنكية المستقبلية، مشيراً إلى أنه من الأفضل الاقتراض بطريقة مسؤولة حتى يتمكن العميل من الالتزام بدفعاته الشهرية.

يذكر أن السجل الائتماني غير الجيد للعميل وعدم سداده لجميع الأقساط الائتمانية بشكل منتظم يؤدي إلى رفض أي طلبات للحصول على قرض مصرفي.

ويقصد بالسجل أو التقرير الائتماني، الوثيقة التي تتضمن معلومات عن الهوية الشخصية للفرد أو الشركة ومعلومات مفصلة عن بطاقات الائتمان الخاصة به والقروض والتسهيلات الائتمانية الأخرى الممنوحة له وتاريخ المدفوعات والشيكات المرتجعة وغير ذلك من المعلومات.

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