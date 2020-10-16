«إلكوم» الإماراتية تتوسّع في أوروبا

المصدر: دبي ـ وائل الخطيب

أطلقت شركة «إلكوم الدولية»، مزود الأنظمة البحرية، التي تتخذ من دبي مقراً لها أول مركز خدمة لها في أوروبا في إسبانيا، حسبما ذكرت مجلة «سيتريد ماريتايم نيوز». وسيقدم مركز خدمة «إلكوم» الجديد، ومقره مدينة إشبيلية بإسبانيا، خدمات أنظمة الملاحة والاتصالات على متن السفن وحلول الاتصال عبر الأقمار الصناعية وحلول المراقبة الساحلية بدعم من فريق من المهندسين والفنيين وفق المجلة التي تتخذ من لندن مقراً لها.

وستوفر الشركة الاستطلاعات الراديوية السنوية للنظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية، والاختبار السنوي لنظام التعرف التلقائي، واختبارات الأداء السنوية لمسجلات بيانات الرحلة ومسجلات بيانات الرحلة المبسطة وإصلاحات البوصلة الجيروسكوبية والإصلاحات والتركيبات والخدمات الأخرى على متن السفن وفي الموانئ في أوروبا وشمال إفريقيا. وقال جيمي جريوال، المدير التنفيذي لشركة إلكوم، إن التواجد في أوروبا يمكن شركته من تقديم الخدمة لأول مرة من موقع في البحر الأبيض المتوسط، ويعزز بقوة مكانتها كمزود خدمات موثوق به وحضور عالمي.

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