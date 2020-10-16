330 مليوناً تمويل من «المشرق» لـ«دانة غاز»

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت شركة دانة غاز، عن حصولها على تسهيل ائتماني بقيمة 90 مليون دولار (330 مليون درهم) من بنك المشرق، ويستحق هذا التسهيل الائتماني خلال عام واحد، وبمعدل فائدة أولي مقداره 3% سنوياً فوق سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن «ليبور» (ليبور+3%). وتملك الشركة خيار تمديد هذا التسهيل الائتماني لأربع سنوات إضافية.

وتأتي الخطوة بعد إعلان دانة غاز خلال الربع الثاني من العام الجاري أنها تدرس الخيارات المالية المتاحة لتسوية صكوكها في موعد الاستحقاق. وبالإضافة لاستخدام الاحتياطيات النقدية المتوفرة لدى الشركة، فإن التسهيل الائتماني الجديد سيمكن الشركة من السداد الكامل لصكوكها التي تستحق بتاريخ 31 أكتوبر 2020 والتي يبلغ إجمالي قيمتها 309 ملايين دولار.

وستقوم الشركة بتسديد التسهيل الائتماني المقدم من بنك المشرق عند استكمال خطط بيع أصولها في مصر.

وقال الدكتور باتريك ألمان-وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز: «سيمكننا مركزنا المالي المتين من سداد التسهيل الائتماني بالكامل بمجرد الانتهاء من عملية بيع أصولنا في مصر. ونحن مسرورون للغاية لبدء هذه الشراكة مع البنك ونتطلع قدماً لتطويرها مستقبلاً».

وقال أحمد عبدالعال، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق: «على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي فرضها فيروس كوفيد -19 وحالة عدم اليقين على المستوى الاقتصادي، إلا أن دانة غاز أظهرت صلابتها ومتانة مركزها المالي. وهذه الشراكة هي خير دليل على التزام بنك المشرق القيام بدور رائد لتحفيز ونمو قطاع الطاقة في المنطقة».

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