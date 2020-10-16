«بلاك روك» تعيّن رئيساً غير تنفيذي للمنطقة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «بلاك روك» تعيين مي نصرالله رئيساً غير تنفيذي ومستشاراً أول لمنطقة الشرق الأوسط، وهو منصب جديد قامت الشركة باستحداثه. وشركة «بلاك روك» متخصصة في تزويد التقنيات المالية، واعتباراً من 30 سبتمبر 2020، تدير الشركة أصولاً بقيمة تقارب من 7.81 تريليونات دولار بالنيابة عن عملائها من كافة أنحاء العالم.

وقالت رايتشل لورد، رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «بلاك روك»: العلاقات الراسخة التي تجمع الشركة بعملائها تعدّ ركناً أساسياً داعماً للأعمال التي نؤديها في المنطقة. وفي خضم بيئة الأعمال التي نشهدها اليوم والتي تتسم بسرعة التغيير، نواصل التزامنا تجاه تعزيز حضورنا المحلي لمواكبة احتياجات العملاء.

وقالت مي نصرالله: «تعتبر منطقة الشرق الأوسط ذات أهمية كبيرة للشركات الدولية، وأنا متحمّسة للانضمام إلى فريق العمل في شركة بلاك روك لمساعدتها في ترسيخ حضورها وتعزيز أعمالها، بالإضافة إلى الارتقاء بقطاع إدارة الأصول عبر المنطقة، وستؤدي مي دوراً بارزاً في إعداد التوجّه الاستراتيجي لـ «بلاك روك» (BlackRock) في الشرق الأوسط، مما سيسهم في توطيد وترسيخ العلاقات التي تربط الشركة بعملائها والجهات المعنية من أجل تعزيز فرص التنمية في المنطقة. وحلّت مي ضمن قائمة «فايننشال نيوز» لأفضل 50 سيدة عربية مؤثرة في العام 2019، كما تم إدراجها في قائمة «فايننشال تايمز» لسيدات الأعمال الرائدات في العالم العربي.

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