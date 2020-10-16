«شعاع» تقر إصدار سندات بـ 150 مليوناً

المصدر: دبي - وام

صادقت الجمعية العمومية لشركة شعاع كابيتال، خلال الاجتماع الذي عقد أمس على توصية مجلس الإدارة بإصدار سندات غير قابلة للتحويل لأسهم وبقيمة تصل إلى 150 مليون دولار (أو ما يعادله بالدرهم). وأكدت الشركة أنه سيتم إصدار السندات سواء في إطار برنامج أو بشكل منفصل في شريحة واحدة أو أكثر عبر طرح خاص من خلال شركة ذات غرض خاص.

كما سيتم إدراج هذه السندات في سوق خارج الدولة (الإصدار)، وتفويض مجلس الإدارة بالصلاحيات اللازمة لتنفيذ الإجراءات الخاصة بهذا الإصدار خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ قرار الجمعية العمومية. وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات الأخرى التي يراها المجلس ضرورية فيما يتعلق بالإصدار، على أن يتم ذلك وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات.

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