«الرمز» تجري أولى عمليات البيع على المكشوف في سوق أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن قيام شركة الرمز كابيتال، بتنفيذ أول عملية بيع على المكشوف مغطى باستخدام إقراض واقتراض الأسهم (SLB) في السوق. ويتيح (SLB) للمستثمرين تعزيز العوائد على الاستثمارات طويلة الأجل عن طريق إقراض الأوراق المالية مقابل رسوم سنوية مع الاحتفاظ بجميع حقوق التملك. كما يسهل إقراض واقتراض الأوراق المالية البيع على المكشوف المغطى مما يتيح للمستثمرين التحوط على محافظهم.

وقال محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة السوق: «يسعدنا أن تكون إحدى أكبر شركات الوساطة في الدولة هي من تنفذ أول صفقة بيع على المكشوف مغطاة من خلال استخدام آلية إقراض واقتراض الأسهم في السوق. إطلاق خدمة البيع على المكشوف المغطى هو جزء من استراتيجية السوق لدعم تنويع الاستثمارات وتزويد المستثمرين بمجموعة أوسع من آليات التحوط. من خلال القيام بذلك، نعتزم جذب شريحة جديدة من المستثمرين المتخصصين وذوي الخبرة، ما يؤدي إلى زيادة السيولة وقيم وأحجام التداول».

وقال ظافر سحمي الأحبابي، رئيس مجلس إدارة الرمز: «يعد هذا تطوراً مهماً لمستقبل أسواق رأس المال الإقليمية. سيمنح إقراض واقتراض الأسهم للمستثمرين القدرة على تعزيز العوائد على الاستثمارات طويلة الأجل وفي ذات الوقت يوفر لمستثمرين آخرين فرصة تحويط محافظهم والبيع على المكشوف».

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