44 مليار درهم القيمة السوقية لـ«أدنوك للتوزيع»

المصدر: أبوظبي- وام

بات سهم شركة «أدنوك» للتوزيع من أنشط الأسهم المدرجة في الأسواق المالية الإماراتية رغم حداثة إدراجه في السوق، الأمر الذي انعكس إيجابياً على القيمة السوقية للشركة، التي وصلت إلى مستوى 44 مليار درهم مع نهاية سبتمبر الماضي بزيادة 12.75 مليار درهم، وبنمو 40% مقارنة مع قيمتها السوقية عند الإدراج في عام 2017.

وتظهر البيانات الصادرة عن السوق أن النشاط الكبير، الذي شهده السهم أسهم في ارتفاع سعره إلى 3.57 دراهم بزيادة 23.15% مقارنة مع 2.90 درهم وقت الإدراج.

ومع تواصل الأداء الإيجابي للشركة سواء من حيث الربحية المتحققة والتوزيعات النقدية المغرية، التي تقدمها للمساهمين فقد تواصل إقبال المستثمرين على سهم الشركة، ما رفع من إجمالي قيمة الصفقات المبرمة عليه خلال 9 أشهر من العام الجاري إلى 5.64 مليارات درهم.

وبات سهم الشركة يحوز المرتبة الثالثة في قائمة أكثر أسهم الشركات نشاطاً منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر.

وأعلنت الشركة في مارس الماضي عن تعديل سياسة توزيع الأرباح، حيث من المقرر توزيع أرباح بقيمة 2.57 مليار درهم للعام 2021، إضافة إلى توزيع أرباح بحد أدنى يبلغ 75%، وذلك من الأرباح القابلة للتوزيع، ابتداء من 2022 وما يليه. وبلغت السيولة لدى الشركة 5.2 مليارات درهم في 30 يونيو 2020، بما في ذلك 2.4 مليار في صورة نقدية وما يوازيها، بما في ذلك ودائع محددة الأجل، كما أنها تمتلك 2.8 مليار درهم تسهيلات ائتمانية غير مستخدمة.

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