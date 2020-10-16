9.55 مليارات دخل بنوك أبوظبي الربعية

المصدر: أبوظبي - وام

بلغ صافي دخل البنوك التجارية والإسلامية العاملة في أبوظبي 9.55 مليارات درهم تقريباً خلال الربع الثاني وذلك وفق إحصائيات مركز إحصاء أبوظبي.ووصل صافي دخل بنوك أبوظبي التقليدية من الفوائد والاستثمار والدخول الأخرى وصل إلى نحو 8.5 مليارات درهم مستحوذة بذلك على 89% من إجمالي دخل القطاع فيما ذهبت بقية النسبة إلى البنوك الإسلامية.

وبلغ صافي الفوائد 4.88 مليارات درهم مقارنة بـ 3.956 مليارات في الربع المقابل من 2019، ووصل الدخل من الاستثمار إلى 1.366 مليار درهم و2.25 مليار درهم من بند الدخول الأخرى فيما بلغ صافي الدخل من البنوك الإسلامية 1.05 مليار درهم تقريباً. وبلغ عدد الموظفين 10937 موظفاً، وبلغ نصيب العامل من التعويضات 37305 دراهم مقارنة بـ 38211 درهماً في الربع المقابل من 2019.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز