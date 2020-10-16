«غلوبال فاينانس»: دبي أفضل مدينة للعيش إقليمياً

المصدر: دبي - سيد صالح

صُنفت دبي في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والــ 17 عالمياً على قائمة أفضل المدن للعيش في 2020، والتي نشرتها أمس مجلة «غلوبال فاينانس» البريطانية.

وتفوّقت دبي في القائمة على مدينة أوزاكا اليابانية، تورونتو، جنيف، شنغهاي، بكين، كوالا لامبور، فانكوفر، وموسكو، والتي جاءت في المراكز من الــ 18 إلى الــ 25، على التوالي.

كما تفوّقت دبي أيضاً على العاصمة السويدية ستوكهولم التي جاءت في المركز الــ 29، وسان فرانسيسكو «الــ 31»، ولوس أنجلوس «الــ 33»، ومدريد «الــ 35»، وبوسطن «الــ 36»، وشيكاغو «الــ 37»، وبرشلونة «الــ 38»، واشنطن «الــ 39».

وكانت المراكز الــ 16 الأولى على القائمة من نصيب طوكيو، لندن، سنغافورة، نيويورك، ملبورن، فرانكفورت، باريس، سول، برلين، سيدني، هونغ كونغ، كوبنهاغن، فيينا، أمستردام، هلسنكي، وزيوريخ، على التوالي.

واستندت المجلة في تصنيف المدن وترتيبها على القائمة إلى عدد النقاط الذي حصلت عليه كل مدينة في كل معيار من 8 معايير للمفاضلة، وهي مستوى القوة الاقتصادية لكل مدينة، نصيب الفرد في المدينة من ناتجها المحلي الإجمالي، حركة البحث والتطوير، قابلية المدينة للعيش، سهولة الوصول إلى المدينة، مستوى تفاعل المدينة مع الأحداث الثقافية، ومعدل الوفيات بسبب جائحة «كوفيد19» لكل مليون نسمة من سكان الدولة التي تنتمي إليها المدينة.

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