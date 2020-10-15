شراكة بين ضيف الاتحاد و«تريب. كوم»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أبرم ضيف الاتحاد، برنامج الولاء الحائز على الجوائز التابع للاتحاد للطيران، شراكة مع موقع تريب. كوم Trip.com، مزود خدمات السفر الإلكتروني ليتيح لأعضائه خيارات سفر جديدة. ويحظى موقع Trip.com بحضور عالمي في أكثر من 200 دولة وإقليم، ومن شأن هذه الشراكة أن توفر لمحبي العطلات والمصطافين فرصة كسب أميال ضيف الاتحاد لدى قيامهم بحجز إقاماتهم الفندقية عبر هذا الموقع. ويحصل أعضاء ضيف الاتحاد على ثلاثة أميال مقابل كل دولار ينفقونه أثناء حجز إقامتهم على امتداد ما يزيد على 1.4 ملايين منشأة فندقية عبر الموقع.

وقال ياسر اليوسف، نائب الرئيس لشؤون الشراكات التجارية في الاتحاد للطيران: ملتزمون بتوسعة شراكاتنا وتوفير المزيد من الخيارات والمكافآت لأعضاء برنامج ضيف الاتحاد. وستسهم شراكتنا الجديدة مع Trip.com في تعزيز حضورنا على امتداد الشرق الأقصى. ومع تخفيف القيود على السفر، يتطلّع الكثير من الضيوف للانطلاق مجدداً واستكشاف عطلات جديدة. وستوفر لهم الشراكة مكافآت مجزية.

وللاستفادة من المزايا التي تتيحها الشراكة مع Trip.com يمكن لأعضاء ضيف الاتحاد إضافة رقم عضويتهم عند حجز إقامتهم الفندقية عبر الموقع وسيحصلون على الأميال في غضون 12 أسبوعاً وذلك بعد قضاء عطلتهم. وتبقى صلاحية أميال ضيف الاتحاد سارية طالما يتم إجراء معاملة مستوفية الشروط في غضون مدة لا تتجاوز 18 شهراً.

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