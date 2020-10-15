2.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: وام

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 2.7 مليار درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 692 مبايعة بقيمة 1.56 مليار درهم منها 38 مبايعة لأراض بقيمة 204.99 مليون درهم و 654 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.36 مليار درهم .

و جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 53 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة المركاض .

و تصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق على صعيد عدد المبايعات إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم تلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 24 مليون درهم و ثالثة في المركاض بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 51 مليون درهم.

و فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل جاءت مبايعة بقيمة 48 مليون درهم بمنطقة مجمع دبي للإستثمار الثاني كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة المرقبات و أخيرا مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق على صعيد عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 88 مبايعة بقيمة 116 مليون درهم تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 68 مبايعة بقيمة 138 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 54 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 849.9 مليون درهم منها 62 رهن أراض بقيمة 437.41 مليون درهم و201 رهن فلل و شقق بقيمة 412.49 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 275 مليون درهم وأخرى في منطقة ند الشبا الثالثة بقيمة 74 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 59 هبة بقيمة 287.8 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 89 مليون درهم وأخرى في منطقة منخول بقيمة 60 مليون درهم.

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