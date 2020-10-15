الإمارات تشارك في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ضمن مجموعة العشرين

المصدر: البيان الإلكتروني

ترأس معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وفد الدولة المشارك في الاجتماع الاعتيادي الرابع لمعالي وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ضمن اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين (G20)، والذي عقد عن بعد، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالاقتصاد العالمي في ظل تداعيات جائحة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

ضم وفد الدولة المشارك في الاجتماع سيف هادف الشامسي نائب محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وخلال الاجتماع، أكد معالي عبيد الطاير أهمية معايرة استجابات السياسات المالية مع استمرار الحكومات في السعي لتحقيق انتعاش اقتصادي متوازن ومستدام، مشيراً إلى أن آفاق النمو الاقتصادي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وكافة دول العالم مرتبطة ارتباطاً وثيقاً مع مسار انتشار جائحة كوفيد-19، الأمر الذي يتطلب من كافة الحكومات البقاء على اليقظة والاستفادة من جميع خيارات السياسة المالية الممكنة لتحقيق انتعاش اقتصادي قوي ومستدام في عام 2021.

وتوجه معاليه بجزيل الشكر لأعضاء مجموعة العشرين والمشاركين على تعاونهم في تطوير خطة عمل مجموعة العشرين لدعم الاقتصاد العالمي أثناء جائحة كوفيد-19، وعرض مساهمة دولة الإمارات في تطوير هذه الخطة الرائدة وغير المسبوقة.

وقال إن خطة عمل المجموعة تعد نموذجا مثاليا للتعاون العالمي الذي كنا بحاجة إليه لابتكار استجابة منسقة وملتزمة لمواجهة تداعيات الوباء، ونحن في دولة الإمارات سعداء لكوننا جزءاً فاعلاً في تطوير هذه الخطة، ونتطلع قدماً إلى مواصلة مساهمتنا في تطويرها لتوجيه استجابتنا لهذه الجائحة.

وناقش الاجتماع جملة من المواضيع أبرزها سبل تحسين ترتيبات المدفوعات العالمية عبر الحدود، ووضع القواعد الأساسية لضرائب الاقتصاد الرقمي بين دول المجموعة، وإمكانية تداول العملات الرقمية، كما استعرض الأعضاء التقدم المحرز في مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين والمقترح تمديدها لمدة عام.

وفي ختام الاجتماع صادق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية على مخرجات مجموعات العمل ووقعوا على بيان المسار المالي لمجموعة العشرين، كما تم عقد مؤتمر صحفي برئاسة المملكة العربية السعودية بصفتها رئيساً للمجموعة.

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