9.55 مليارات درهم صافي دخل بنوك أبوظبي خلال الربع الثاني

المصدر: وام

بلغ صافي دخل البنوك التجارية و الإسلامية العاملة في إمارة أبوظبي 9.55 مليار درهم تقريبا خلال الربع الثاني من العام 2020 وذلك وفق أحدث الأرقام الصادرة اليوم عن مركز إحصاء أبوظبي.

وأظهرت أرقام المركز أن صافي دخل بنوك أبوظبي التقليدية من الفوائد و الاستثمار والدخول الأخرى وصل إلى نحو 8.5 مليار درهم مستحوذة بذلك على 89% من اجمالي دخل القطاع فيما ذهبت بقية النسبة من صافي الدخل إلى البنوك الإسلامية.

وتفصيلا فقد بلغ صافي الفوائد 4.88 مليار درهم في الربع الثاني من العام 2020 مقارنة مع 3.956 مليار في الربع المقابل من 2019 و وصل الدخل من الاستثمار إلى 1.366 مليار درهم و2.25 مليار درهم من بند الدخول الأخرى فيما حين بلغ صافي الدخل من البنوك الإسلامية 1.05 مليار درهم تقريبا.

و على مستوى الموظفين في بنوك أبوظبي التجارية والإسلامية فقد بلغ عددهم 10937 موظفا وفق أرقام مركز الإحصاء التي أظهرت أيضا أن نصيب العامل من التعويضات الاجمالية في القطاع (تشمل الأجور والرواتب والمكافآت النقدية والمزايا العينية الممنوحة للعاملين في بنوك أبوظبي) بلغ 37305 دراهم خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة مع 38211 درهما في الربع المقابل من العام 2019.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز