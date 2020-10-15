مصرف الإمارات المركزي يدعو للحفاظ على سجل تعاملات بنكية سليم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

شجع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي كافة العملاء إلى ضرورة الحفاظ على سجل تعاملات بنكية سليم مع جميع المؤسسات المالية.

ودعا المصرف في رسالة توعوية اليوم، إلى تجنب التأخر في تسديد الالتزامات حتى لا تؤثر على تعاملاتهم البنكية المستقبلية، مشيراً إلى انه من الأفضل الاقتراض بطريقة مسؤولة حتى يتمكن العميل من الالتزام بدفعاته الشهرية.

يذكر أن السجل الائتماني غير الجيد للعميل وعدم سداده لجميع الأقساط الائتمانية بشكل منتظم يؤدي الى رفض أي طلبات للحصول على قرض مصرفي.

ويقصد بالسجل أو التقرير الائتماني، الوثيقة التي تتضمن معلومات عن الهوية الشخصية للفرد أو الشركة، ومعلومات مفصلة عن بطاقات الائتمان الخاصة به والقروض والتسهيلات الائتمانية الأخرى الممنوحة له، وتاريخ المدفوعات والشيكات المرتجعة، وغير ذلك من المعلومات.

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