أدنوك: "أبوظبي للتقاعد" و"القابضة" يستثمران 7.7 مليار درهم بصفقة البنية التحتية لأنابيب الغاز

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم عن قيام كلا من صندوق أبوظبي للتقاعد و"القابضة" (ADQ) باستثمار 7.7 مليار درهم (2.1 مليار دولار) في مجموعة محددة من أصول البنية التحتية لأنابيب الغاز التابعة لـ"أدنوك".

ويتيح هذا الاستثمار من مؤسسات وطنية لأدنوك الاستفادة من رؤوس أموال إضافية مع احتفاظها بحق التحكم وملكية الأصول.

كما تتيح الاتفاقية لصندوق التقاعد و"القابضة" فرصة الاستثمار في أصول عالية الجودة للبنية التحتية للطاقة توفر عوائد مستقرة على المدى الطويل.

وبموجب اتفاقية الاستثمار، تقوم أدنوك ببيع 20% في شركة أدنوك لأنابيب الغاز القابضة ذ.م.م، للصندوق و"القابضة".

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