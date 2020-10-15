"ايكيا" توضح حقيقة حملة شراء قطع الأثاث المستعملة في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

نوهت "ايكيا" الإمارات، العضو في مجموعة شركات الفطيم، ‏بأن حملة شراء قطع الأثاث المستعملة بهدف إعادة بيعها التي أطلقتها مجموعة "ايكيا" ليست متاحة في السوق الإماراتي.

وقال مصدر من "ايكيا" الإمارات، اليوم الخميس في إفادة لـ "البيان"، ‏إن الحملة التي تم إطلاقها في 27 بلداً حول العالم لا تشمل دولة الإمارات.

كانت مجموعة "ايكيا" السويدية العملاقة في مجال الأثاث القابل للتركيب، أعلنت أمس عن إطلاق حملة غير مسبوقة لشراء قطع الأثاث المستعملة بهدف إعادة بيعها، في إطار سعيها لتحويل نموذج عملها إلى اقتصاد التدوير.

وهذه الحملة التي تحمل عنوان "باي باك فرايداي"، والمقامة لمناسبة اليوم التسويقي السنوي المعروف باسم "الجمعة الأسود" (بلاك فرايداي)، تتيح للزبائن الحصول على قسيمة شراء تصل قيمتها إلى نصف سعر السلعة الأساسي، على ما أعلنت شركة "إينغكا" التي تدير ما يقرب من 90% من متاجر "ايكيا" حول العالم.

ومن المقرر إجراء هذه الحملة التي تقام للمرة الأولى، بين 24 نوفمبر و3 ديسمبر 2020.

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