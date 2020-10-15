طيران الإمارات: النقل الجوي يتعافى عاجلاً وليس آجلاً

المصدر: (دبي- سيد صالح)

توقع سير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، أن يشهد الطلب على النقل الجوي تعافياً عاجلاً وليس آجلاً من التداعيات الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19».

وأعرب كلارك في منتدى افتراضي نظمه مركز الطيران لآسيا والمحيط الهادي «كابا»، أمس، عن رفضه للتكهنات السائدة بشأن ركود طويل في قطاع الطيران بسبب الجائحة، وأن الناقلات الجوية التي تمتلك شبكات هائلة من الوجهات ستكون الأكثر ضرراً مثل طيران الإمارات.

وقال: «لست ممن يؤمنون بما يسمى «الوضع الطبيعي الجديد»، وإنما أعتقد بأن الطلب على الطيران سيعود على نحو بالغ القوة». وأضاف: «الجائحة خلل واجهنا مثله في صناعتنا مرات عديدة في الماضي، ربما ليس بنفس الحدّة، لكنه في نهاية الأمر يبقى مجرد خلل، وسنجتازه».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز