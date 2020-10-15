«فيتش» تثبت تصنيف «ادكوب» وتمنحها نظرة مستقرة

أعلنت أمس مؤسسة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني عن تثبيت تصنيفها للجدارة الائتمانية على المدى الطويل لشركة خطوط أنابيب أبوظبي للنفط الخام «ادكوب» عند «AA»، وهو من تصنيفات الدرجة المرتفعة، كما منحت الشركة نظرة مستقبلية مستقرة.

وأصدرت «فيتش» أمس تقريراً تضمن تثبيت تصنيفها لشركة «ادكوب»، كما يتضمن أيضاً تثبيت تصنيفها الإيجابي لكل من السندات التي أصدرتها الشركة بقيمة 837 مليون دولار وعائدات تبلغ نسبتها 3.65% ويُستَحَق سدادها في عام 2029، والسندات التي أصدرتها بقيمة 2.2 مليار دولار وعائدات نسبتها 4.6% ويُستَحَق سدادها في عام 2047، عند «AA» أيضاً.

وذكرت «فيتش» في تقريرها أن تثبيت تصنيفها الإيجابي لشركة «ادكوب» وللسندات التي أصدرتها يعكس التأثير الإيجابي الداعم للوضع الائتماني للشركة لاتفاقية الاستخدام والتشغيل لخطوط انابيب النفط لمدة 37 عاماً التي أبرمتها الشركة مع شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية«ادكو»، إحدى الشركات التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «ادنوك».

وأفاد التقرير بأن الاتفاقية تضمن حصول «ادكوب» على دٌفعَات ثابتة تبلغ قيمتها 219 مليون دولار على الأقل سنوياً، من دون أن تتأثر بحجم النفط الخام الذي يجري نقله عبر الأنابيب، أو بتوافر الأنابيب من عدمه، حتى وإن عدم التوافر يرجع إلى أسباب تندرج تحت حالات القوة لقاهرة.