افتتاح أول فندق بقمة جبل جيس في رأس الخيمة 2021

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

كشف راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، افتتاح أول فندق جبلي على منحدرات قمة جبل جيس في رأس الخيمة، خلال الربع الأخير 2021.

وسيضم الفندق 30 غرفة، وسيكون على ارتفاع 1300 متر عن سطح البحر، وسيكون هناك أيضاً المنتج السياحي الجديد «الكوخ الجبلي العائلي» في 2022، وذلك ضمن الاستراتيجية الاستثمارية طويلة الأمد، التي وضعتها الهيئة لتطوير وتنويع الوجهات السياحية على القمة الجبلية الأعلى في الإمارات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، بمناسبة افتتاح أعلى مطعم في الإمارات على ارتفاع 1650 متراً عن سطح البحر، والذي يوفر إطلالة تلامس السحاب. ويضم جبل جيس العديد من المنتجات السياحية الخاصة بالمغامرة، ومنها «جبل جيس فلايت» أطول مسار انزلاقي في العالم، والذي استقبل أكثر من 55000 مغامر منذ افتتاحه، إضافة لجولة «منزلقات جيس»، التي تضم 7 مسارات انزلاقية، بطول 90 دقيقة من المغامرة على ارتفاعات مختلفة.

وأوضح فيليبس: سيحظى الزوار باختبار جبل جيس من منظور مختلف، من خلال الانزلاق بواسطة زلاجة «جيس كوستر» عبر الجبل، والتي تسير على مسار فولاذي مخصص مستوحى من جبال الألب، والمقرر افتتاحها في الربع الثاني من 2021، كما تتيح «قرية المأكولات والمشروبات» للزوار قضاء وقت ممتع في الهواء الطلق، ضمن عربات المطاعم المتنقلة على طول الطريق الجبلي الأعلى في الإمارات، والتي تتيح لهم الشراء من داخل مركباتهم، بالإضافة للمقاهي والمنطقة المخصصة للاستراحة، ومناطق لعب الأطفال، وذلك عند افتتاح الوجهة خلال النصف الثاني من عام 2021.

وأشار إلى أن «مخيم بير جريلز للمستكشفين»، الذي تم افتتاحه خلال الأيام الماضية، تحت إشراف «راك ليجر»، أسهم في تعزيز محفظة وجهات المغامرة المتنامية على جبل جيس، وترسيخ مكانة إمارة رأس الخيمة على خريطة السياحة العالمية.

خطط جديدة

وأكد فيليبس أن الهيئة بدأت بوضع خطط جديدة لإعادة تشغيل رحلات خطوط الطيران العالمية تزامناً مع استئناف العمليات في مطار رأس الخيمة، حيث تقدم الهيئة فحص «بي سي آر» للزوار الدوليين، الذين يقيمون في رأس الخيمة والمقبلين على مغادرتها، مجاناً حتى 31 ديسمبر.

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