شراكة بين «خليفة لتطوير المشاريع» و«نون»

المصدر: أبوظبي- البيان

في إطار برنامج «أبوظبي تلهم»، الذي أطلقته حكومة أبوظبي، أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع، عن شراكة مع «نون»، الشركة الرقمية لدعم نمو ونجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال في أبوظبي.وتماشياً مع الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، والأهداف الوطنية للإمارات تجاه الأمن الغذائي، وبرنامج «زرعي» الخاص بصندوق خليفة، يتعاون صندوق خليفة و«نون» في إطلاق مبادرة ترتكز إلى 3 برامج. وتشمل تقديم رسوم تنافسية من «نون» للشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي، ودعم المشاريع الصغيرة الإماراتية، من خلال مبادرة «محلي»، وتخصيص جزء من منصة «نون يومي» لمنتجي الأغذية المحليين.

ووجّه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في تدوينة عبر «تويتر»، الشكر لصندوق خليفة لتطوير المشاريع ومؤسسة «نون»، على الاتفاقية النوعية الإيجابية لتوفير منصة حيوية تدعم الشركات الناشئة في فضاء الاقتصاد الرقمي.

وقال محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ورئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع: «يسر صندوق خليفة التعاون مع «نون» كأحدث شريك في مبادرة التمكين الإلكتروني. وسنستمر في تكريس جهودنا للتعاون مع المؤسسات الرائدة في الصناعة، التي تقدم المعرفة والموارد للشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي، وهو قطاع مهم اقتصادياً ويسهم بشكل كبير في الإيرادات غير النفطية للإمارة وإجمالي الإيرادات المحلية».

وقال محمد العبار، مؤسس منصة نون: «يجب أن نقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية التي كانت في وجه العاصفة، أفضل الأدوات لتحقيق الازدهار والنمو. ويعد تعاون نون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع خطوة مهمة في حماية السوق الرقمي للأجيال القادمة وستنمو شركات التمكين الإلكتروني مع نون عبر توسيع نطاق وصولها إلى ملايين العملاء.

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