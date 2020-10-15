منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد ينطلق افتراضياً 16 نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

يشارك كل من المركز الصيني للتبادلات الاقتصادية الدولية والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ومعهد مانديلا لدراسات التنمية في استضافة منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد 2020 الذي يقام افتراضياً من 16 إلى 19 نوفمبر بمشاركة أكثر من 500 ضيف بينهم رؤساء دول حاليون وسابقون ورجال أعمال مؤثرون ومسؤولون حكوميون وأكاديميون وخبراء من أنحاء العالم، وذلك في جهد تعاوني يجمع بينهم للمساعدة في إعادة تشكيل أجزاء رئيسية من الاقتصاد العالمي بعد الأضرار التي ألحقتها به جائحة «كوفيد 19»، مع التركيز على الاستدامة وتحقيق النمو الشامل.

وقال جاستن سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة بلومبيرغ: تأسس منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد على أساس القناعة بأنه لا يمكن حل القضايا الأكثر إلحاحاً في العالم إلا من خلال العمل الجماعي في جميع المناطق والقطاعات والصناعات وقد أضيفت مسألة ملحة أخرى هذا العام، حيث يهدد «كوفيد 19» بتعميق الانقسامات بين الشرق والغرب. إننا نعتقد أن هذه المحادثات ضرورية ولهذا السبب سيقام منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد في نوفمبر كمؤتمر افتراضي، بدعم ومشاركة ضيوف مرموقين .

تحديات هائلة

وقال تشانغ شياو تشيانغ، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمركز الصيني للتبادلات الاقتصادية الدولية: تسبب «كوفيد 19» بتحديات هائلة جديدة للتنمية العالمية حيث يشعر المركز بمسؤولية لمواصلة العمل الوثيق مع بلومبيرغ والمنظمات الأخرى للمشاركة في استضافة المنتدى الذي يقام بشكل افتراضي.وتشمل القائمة الأولية للمتحدثين عدداً من المديرين التنفيذيين البارزين في قطاع الأعمال والقادة الحكوميين والخبراء من جميع القطاعات والمناطق من بينهم معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)؛ محمد العبار مؤسس شركة إعمار العقارية وتقام دورة العام 2020 بالشراكة مع مجموعة أدنوك وعدد من الشركات.

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