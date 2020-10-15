«تشيسترتنس»: 50 % نمو مبيعات عقارات دبي بالربع الثالث

ارتفعت مبيعات العقارات في دبي خلال الربع الثالث 50% على أساس ربع سنوي بدعم الطلب غير المتحقق أو «الطلب المكبوت» خلال الربع الثاني، إلى جانب تنوع العروض التي يقدمها المطورون والتصفية التي يقومون بها. ولكن على الرغم من هذا الارتفاع، إلا أن حجم التصرفات العقارية انخفض بنحو 21.7% مقارنةً بالربع الثالث من 2019.

وأصدرت تشيسترتنس الدولية المتخصصة عالمياً في قطاع الخدمات العقارية، تقريرها الجديد تحت عنوان «مراقبة السوق العقاري في دبي خلال الربع الثالث من 2020»، الذي أظهر ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشر أسعار بيع الوحدات العقارية في دبي خلال الربع الثالث من العام الحالي، ولكن في ظل استمرار جائحة (كوفيد 19) فإنه من المتوقع أن يواجه السوق مزيداً من التحديات على مستوى البيع والإيجار.

وفي الوقت الذي شهد فيه السوق تحسناً في عمليات البيع خلال الربع الثالث، تراجعت أسعار الشقق السكنية 3.4% على أساس ربع سنوي، أي بمعدل انخفاض أعلى من الربع الثاني، في حين شهدت أسعار الفلل انخفاضاً ضئيلاً بواقع 0.2% .

وقال كريس هوبدن، رئيس الاستشارات الاستراتيجية لدى تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: شهدت التصرفات العقارية في دبي حركة نشطة خلال الربع الثالث، نتيجة بدء التعافي الذي شهده الشهر الأخير من الربع الثاني، بعد تخفيف القيود المفروضة بسبب «كورونا».

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