جمارك دبي تحصد 7 جوائز للابتكار المؤسسي لعام 2020

المصدر: دبي - البيان

توجت جمارك دبي إنجازاتها في الإبداع والابتكار بالحصول على 7 جوائز جديدة من منظمة الأفكار الأمريكية وقام أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، بتكريم الفائزين بالجوائز في حفل افتراضي حيث فازت الدائرة بالجوائز عن إنجازاتها في تطوير الابتكار المؤسسي والتي أُعلنتها القمة الافتراضية الاستثنائية للأفكار الأمريكية في 25 سبتمبر 2020.

وتضمنت الجوائزجائزة الأفكار الأمريكية 4 جوائز في الابتكار و3 جوائز للمديرين والموظفين المتميزين حيث تصدرت الجائزة الذهبية في المركز الأول لفئة الفكرة المشتركة الجوائز التي فازت بها الدائرة، لتحصل على أهم الجوائز للأفكار الأمريكية ومنحت إلى جمعة الغيث، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي عن مشروع «منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود» كما فاز بجائزة المركز الأول لفئة الأمن أحمد عنبر الفلاسي ضابط تفتيش أول، عن مشروع درع التفتيش الآمن وحصدت الدائرة الجائزة الفضية لفئة الابتكار الخارق وفاز بها المهندس عادل السويدي مدير إدارة الدعم الفني.

وحصد شمس الدين عبد الباقي، ضابط أول صيانة جائزة المركز الثاني لفئة السلامة وفي الجوائز المقدمة للمديرين والموظفين المتميزين فاز حسين الفردان، مدير مركز الابتكار بالجائزة الفضية لفئة قائد الابتكار كأفضل مدير لإدارة الابتكار وفازت مريم الشامسي، مدير أول تطوير خدمة العملاء بالجائزة الفضية لفئة الابتكار في الاتصال وحصلت نيلا درويش أخصائي مركز الابتكار على الجائزة البرونزية لفئة إداري نظم الابتكار.

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