3533 قطعة أرض تم بيعها في دبي بـ 24 ملياراً خلال ٩ أشهر

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

سجل سوق الأراضي في دبي مبيعات إجمالية اقتربت من 24 مليار درهم خلال 9 أشهر الأولى من العام الحالي، قيمة 3533 قطعة ارض متنوعة الاستخدامات طبقاً لبيانات رسمية، في إشارة قوية على مقدرة سوق العقارات على مواصلة نشاطه ومرونته العالية في امتصاص تداعيات انتشار فيروس «كورونا» من جهة، وجذب المستثمرين المحليين والدوليين من جهة أخرى.

وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك بروز 4 مناطق على صعيد الأكثر بيعاً للأراضي على اختلاف استخداماتها وهي مناطق: ند الشبا الثالثة ببيع 163 قطعة أرض، تلتها جبل علي الأولى ببيع 155 قطعة، ثم الثنية الخامسة ببيع 151 قطعة، وأخيراً وادي الصفا الخامسة ببيع 138 قطعة أرض.

أما على صعيد أعلى 4 مناطق بيعاً من حيث إجمالي المبيعات، فقد تركزت الصفقات الأكبر في مناطق الثنية الرابعة بمبيعات بلغت مليار درهم، تلتها حدائق الشيخ محمد بن راشد بمبيعات بلغت مليار درهم، ثم المركاض بـ 922 مليون درهم، فنخلة جميرا بـ 897 مليون درهم.

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