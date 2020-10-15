«الأوراق المالية» تغرم 3 شركات مُدرجة

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

فرضت هيئة الأوراق المالية والسلع غرامات مالية على 3 شركات مدرجة بقيمة إجمالية 30 ألف درهم بسبب مخالفتها الإجراءات الخاصة بالشركات المدرج أسهمها في السوق والبالغ خسائرها المتراكمة نسبة 20% فأكثر من رأسمالها. وأضافت الهيئة أن الغرامة فرضت بواقع 10 آلاف درهم على كل من الخليجية للاستثمارات العامة «جيجكو» و«بنك الاستثمار» و«الخزنة للتأمين».

في سياق آخر، فرضت الهيئة غرامة على «بنك الإمارات للاستثمار» بقيمة 50 ألف درهم لعدم قيامه بالتسجيل في النظام الإلكتروني (GoAML) التابع لوحدة المعلومات المالية لدى المصرف المركزي وذلك خلال المهلة القانونية المحددة، الأمر الذي شكل مخالفة لحكم المادة الخاصة بإجراءات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.

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