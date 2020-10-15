«أرابتك» تبحث خطة التصفية 19 أكتوبر

المصدر: أبوظبي - البيان

يجتمع مجلس إدارة «أرابتك القابضة» يوم الاثنين الموافق 19 أكتوبر لمناقشة جميع الأمور المرتبطة بخطة التصفية، بحسب إفصاح الشركة لسوق دبي المالي.

وكان مجلس إدارة الشركة ناقش في اجتماعه الخميس الماضي جميع القرارات والإجراءات اللازمة للمضي قدماً في خطة التصفية فيما لا يزال التداول على السهم معلقاً في سوق دبي لحين ورود إشعار آخر بناء على التوجيهات الواردة من هيئة الأوراق المالية.

وصوت مساهمو «أرابتك» في اجتماع العمومية الذي عقد أخيراً لصالح عدم استمرارية الشركة وحلها نظراً لأوضاعها المالية غير المستقرة.

والقرار الذي تم التصويت عليه في الاجتماع جاء بعد دراسة خيارات استراتيجية متعددة من قبل مجلس الإدارة بناء على التحليل المالي المعتمد من متخصصي عمليات إعادة الهيكلة «أليكس بارتنرز».

ويمنح القرار مجلس إدارة الشركة فترة زمنية أقصاها شهران للتباحث مع الأطراف المعنية أصحاب المصلحة قبل تقديم طلب التصفية للمحاكم المختصة. ولحين ذلك فإن التركيز الأول للشركة سيكون توفير الاستقرار لموظفي الشركة وللشركات التابعة ومقاولي الباطن والموردين والأطراف المعنية الأخرى.

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