«جوجل» تدعم قطاعي التجزئة والسياحة في الإمارات

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

أطلقت «جوجل» Google أمس برنامج «انطلق بقوة مع Google» الجديد لتحفيز الاقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تقديم مجموعة من الأدوات والدورات التدريبية لدعم الأنشطة التجارية والباحثين عن وظائف، فيما سيركز البرنامج في الإمارات على دعم الأنشطة التجارية العاملة في قطاعي تجارة التجزئة والسياحة.

وقال لينو كاتاروزي، مدير عام «جوجل» في المنطقة خلال مؤتمر افتراضي: «باتت الأدوات الرقمية وسيلة إنقاذ لكثير من الناس خلال الأزمة. ومن الممكن أن تساهم الفرص الرقمية في دعم الأشخاص والأنشطة التجارية والمجتمعات في الإمارات والمنطقة للعودة بشكل أقوى. سنساعد الأشخاص من خلال برنامج «انطلق بقوة مع جوجل» في اكتساب مهارات جديدة والعثور على وظائف، وتعزيز تواجد الأنشطة التجارية على الإنترنت، وبخاصة تلك العاملة في مجالي تجارة التجزئة والسياحة بسبب تضررها الأكبر من الأزمة. نحن متفائلون بمستقبل المنطقة، ولدينا ثقة كبيرة بأنّ تعاوننا مع الشركاء المحليّين سوف يسرّع من وتيرة الانتعاش الاقتصادي عبر الاستفادة من التحول الرقمي».

مهارات رقمية

ويشمل برنامج «انطلق بقوة مع «جوجل»» في الإمارات تدريب آلاف الطلبة والأنشطة التجارية على المهارات الرقمية والسحابة الإلكترونية بالشراكة مع مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة وجامعة عجمان وجامعة الشارقة، كما ستستضيف «جوجل» تدريباً رقميّاً لشركات التكنولوجيا الإماراتية حول الحوسبة السحابية.

كما أطلقت «جوجل» برنامج «Google for Startups Accelerator» لدعم رواد الأعمال المحليين، بحيث ستضم المجموعة الأولى ما يصل إلى 15 شركة ناشئة من المنطقة للمشاركة في برنامج مدته 3 أشهر يقدّم الإرشاد والتوجيه والمساعدة من المستشارين الخبراء.

منح مالية

ويتضمن برنامج «انطلق بقوة مع Google» منحاً ماليّة بقيمة 1.1 مليون دولار مقدمة من Google.org، الذراع الخيرية للشركة، إلى منظمة «ميرسي كور» والمنظمة العربية للسياحة ومنظمة Youth Business International لتوجيه الأنشطة التجارية وروّاد الأعمال في مُختلف أنحاء المنطقة.

ويتضمن البرنامج كذلك إدراج 50 ألف نشاط تجاري محلي في الإمارات على «نشاطي التجاري على Google»، وتزويد أصحاب هذه الأنشطة التجارية بالمهارات الرقمية، وذلك بالشراكة مع غرفة دبي التي تعاونت مع جوجل من أجل توثيق 100 ألف شركة في العامين الماضيين.

اكتساب العملاء

كما سيتم منح جميع بائعي التجزئة في الإمارات، سواء كانوا معلنين على «جوجل» أم لا، حق الوصول إلى علامة تبويب Google Shopping لإدراج منتجاتهم من دون أي تكلفة، ما يساعدهم على التواصل مع المزيد من العملاء، علاوة على إطلاق Market Finder، وهو منتج من «جوجل» يساعد الأنشطة التجارية المحلية على تحديد أسواق جديدة واكتساب عملاء عالميين.

من جانبه قال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي: «لقد سررنا بالتعاون مع «جوجل» في هذه الشراكة الاستراتيجية، والمبادرة المتميزة التي خدمت أعضاءنا، وعززت تواجدهم الإلكتروني، في وقت بات التحول الرقمي ركيزة أساسية من ركائز نمو الأعمال وتعزيز تنافسية القطاع الخاص. وبينما نعمل من أجل تحقيق أهدافنا في مساعدة أكثر من 50 ألف شركة محلية على النمو من خلال مبادرة «نشاطي التجاري على جوجل»، فإننا نكثف جهودنا أيضاً لتمكين مشاركة مجتمعات الأعمال في الدولة وغرف التجارة المحلية ضمن هذه المبادرة والاستفادة من دعم التحول الرقمي والتدريب الاستثنائي لإتاحة فرص جديدة في عالم الأعمال. ومن خلال تضافر جهودنا، فإننا واثقون من نجاحنا في دفع المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو التحول الرقمي، ومساعدتها على اعتماد ممارسات أعمال ذكية لفتح آفاق نمو جديدة في الإمارات والأسواق الخارجية».

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