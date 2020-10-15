«بيسبن جلوبال» موزعاً لمنصة «جوجل» السحابية

المصدر: دبي - البيان

أصبحت شركة بيسبن جلوبال - الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي شركة متخصصة في التقنيات السحابية وشريك مميز لمنصة جوجل السحابية، موزعاً لمنصة جوجل السحابية وحزمة «جي سويت» في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية الدولية، سيستفيد عملاء بيسبن جلوبال من عروض حصرية يقدمها فريق خدمة منصة جوجل السحابية المحلي المعتمد.ويمكن لبيسبن جلوبال- الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال كونها موزعاً لمنصة جوجل السحابية أن تقدم خصومات وعروضاً حصرية على منصة جوجل السحابية وحزمة «جي سويت». كما يمكنها ذلك من توفير فواتير محلية لتبسيط المدفوعات وتوفير التكاليف على التحويلات الدولية. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن العملاء أيضاً من الوصول إلى الدعم الفني والاستشاري المحلي من خبراء منصة جوجل السحابية المعتمدين من خلال بيسبن جلوبال.

وقال مطيع شغليل، الرئيس التنفيذي لشركة بيسبن جلوبال- الشرق الأوسط وأفريقيا «هذا إنجاز حقيقي آخر لشركتنا حيث تمتد شراكتنا مع منصة جوجل السحابية إلى منطقة الشرق الأوسط مما يثبت أن بيسبن جلوبال شريك موثوق به لخدمات وعروض جوجل السحابية. كما سيحصل عملاؤنا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على حلول سحابية من منصة جوجل السحابية بسرعة وكفاءة بالإضافة إلى الحصول على عروض وخصومات غير متوفرة في أي مكان آخر فضلاً عن الدعم المحلي الذي سيقدمه فريق خبرائنا المعتمدين في العمليات السحابية».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز