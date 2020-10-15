إجراءات وقائية تواكب عودة النشاط في «دبي التجاري»

المصدر: دبي – بشار باغ

يحرص مركز دبي التجاري العالمي على تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية تتضمن أعلى المعايير الصحية والاحترازية بهدف تعزيز سلامة الزوار والمشاركين في الفعاليات التي سيتم تنظيمها على أرضه خلال الفترة المقبلة، ويعمل فريق المركز على مدار الساعة لضمان إقامة الفعاليات بأمان، كما قام بتطبيق مجموعة من الإجراءات التي تشمل برنامج تنظيف مكثفاً وأنظمة تهوية محسّنة، بالإضافة إلى العديد من محطات التعقيم، وقياس درجة الحرارة واللافتات الإرشادية حيثما تطلّب الأمر.

ويلتزم المركز بجميع القواعد الإرشادية الصادرة من الهيئات الحكومية في دبي، بما في ذلك هيئة الصحة بدبي وبلدية دبي، لضمان صحة وسلامة الجميع في مرافقه.

وبناءً على التزام المركز بتطبيق أعلى معايير النظافة تم منح المركز اعتماد SafeGuard Label من شركة Bureau Veritas، المتخصصة عالمياً في خدمات الاختبار والتفتيش وإصدار الشهادات، حيث قامت الشركة بتطوير قوائم تفصيلية بالتعاون مع متخصصين عالميين في الصحة والنظافة لضمان تطبيق إجراءات آمنة لإعادة نشاط الأعمال، تماشياً مع اللوائح المحلية والعالمية، بالإضافة إلى أفضل الممارسات المعتمدة. ويتم إجراء عمليات تدقيق مفصلة لضمان تطبيق إجراءات السلامة في كل أرجاء المركز بكفاءة، مع منح SafeGuard Label عند استيفاء كل متطلباتها الصارمة.

إلى جانب ذلك، تضمن معايير «Venue Safe» الالتزام الصارم بكل إجراءات السلامة والنظافة لعودة تنظيم الفعاليات بشكل آمن.

زيارة سلسة

وفي الوقت الذي يستعد خلاله المركز للترحيب بالمشاركين والزوار مرة أخرى، وجعل تجربة المشاركة في الفعاليات سلسة تم تطبيق حزمة من الإجراءات لسلامة الفعاليات لضمان الحصول على زيارة آمنة، وبحسب الموقع الإلكتروني للمركز يعد التزام جميع الزوار والمشاركين مطلباً قانونياً في جميع المناطق. وسيكون فريق «Venue Safe» المخصص والمدرب متواجداً للمساعدة في كل أنحاء المركز. وتم نشر القواعد الإرشادية الخاصة بالإجراءات الاحترازية ومعايير السلامة والصحة بتاريخ 12 أغسطس 2020.

وأكد المركز أنه يواصل مراقبة الوضع المتعلق بجائحة «كوفيد 19» عن كثب وسيعمل على تحديث مقاييس السلامة الخاصة بمرافقه بشكل مستمر وفقاً لأحدث الإرشادات الصادرة من الهيئات الحكومية.

شراء التذاكر

وأكدت الإرشادات الصادرة عن مركز دبي التجاري العالمي والمنشورة على موقعه الإلكتروني ضرورة التسجيل المسبق وشراء تذاكر جميع الفعاليات عبر الإنترنت، وذلك للتمكن من تتبع أثر الاتصال بالآخرين، إذ لا يُمكن التسجيل في موقع الفعالية في الوقت الحالي، وفي حال تطلّب الأمر وجود مكتب مساعدة أو مكتب لبيع التذاكر في الموقع، سيتم الالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي للاصطفاف مع إتباع علامات أرضية تشير إلى وجود مسافة مترين، سيتم الحصول على التذكرة/‏بطاقة الدخول بشكل آلي مع توفير طرق الدفع من دون تلامس، حيثما أمكن.

تضمن إرشادات المركز دعوة الزوار والمشاركين إلى الوصول إلى الموقع قبل الوقت المعتاد لإتاحة المزيد من الوقت لإجراءات فحوصات السلام. ويمكن للزوار استخدام موقف سيارات شارع المعارض الذي يتيح الوصول المباشر إلى المركز، وتتوفر نقاط تنزيل ركاب سيارات الأجرة وأوبر وكريم في كل من بوابة المعارض وبوابة المؤتمرات. وتبعد محطة مترو مركز دبي التجاري 5 دقائق من المركز فقط، ويتم تعقيم كل مناطق مواقف السيارات التي يتم لمسها بشكل متكرر مثل مكائن الدفع والمنصات التابعة لها، وقد تم وضع ملصقات التباعد الاجتماعي في جميع المصاعد والممرات.

عملية الفحص

وسيتم فحص جميع زوار المركز من خلال أجهزة فحص الحرارة دون لمس قبل دخولهم إلى المركز من خلال المداخل المخصصة، وفي حال كانت درجة حرارة الزائر مرتفعة، قد يُطلب منه الانتظار لمدة تتراوح بين دقيقتين وخمس دقائق حتى تراجع درجة حرارة الجسم، ومن ثم ستتم متابعة فحص درجة الحرارة، وفي حال استمرار الإشارة إلى ارتفاع درجة الحرارة، سيتم توجيه الشخص إلى غرفة العزل والاتصال بفريق خدمات الطوارئ الطبية لإجراء اللازم بما يتوافق مع إجراءات هيئة الصحة في دبي.

وحددت الإرشادات مجموعة من الإجراءات الواجب اتباعها خلال الفعاليات تتضمن ضرورة إتباع نقاط الدخول والخروج المنفصلة والمحددة بوضوح، وارتداء قناع الوجه إلزامي في جميع الأوقات داخل القاعات، ارتداء القفازات اختياري، مع التأكيد على الالتزام بالتباعد الاجتماعي أثناء تبادل التحية والامتناع عن تبادل بطاقات العمل، كما سيتم مسح «الباركود» أو رموز الاستجابة السريعة رقمياً للسماح بالدخول حيثما أمكن. ويُنصح بغسل اليدين بانتظام أو تعقيم اليدين بشكل متكرر باستخدام المعقمات المتوفرة في كل أرجاء المركز، كما تم التنويه بضرورة الحفاظ على مسافة مترين للتباعد الاجتماعي في جميع الأوقات، لذلك عند الاصطفاف، يجب الوقوف على الملصقات الأرضية كما سيتم تعديل سعة المقاعد الخاصة بالفعاليات لاستيعاب هذه المسافة الجمهور.

ودعا المركز إلى الدفع من خلال وسائل الدفع دون لمس في جميع متاجر المركز ولشراء المأكولات والمشروبات خلال الفعالية، ويُسمح فقط بتناول المأكولات والمشروبات المعبأة مسبقاً وأدوات الطعام القابلة للاستخدام لمرة واحدة خلال الفعاليات لا يُسمح بالخدمة الذاتية ويرجى الانتظار إلى أن يتم تقديم الخدمة لك، كما لا يُسمح بالتواصل المباشر مع الجمهور خلال الفعاليات الترفيهية.

إجراءات المغادرة

وتضمنت الإرشادات الصادرة عن مركز دبي التجاري العالمي ضرورة اتباع المخارج المخصصة والتي تم تحديدها بوضوح عند مغادرة أرض المركز، كما توجد لافتات في صفوف سيارات الأجرة والتي تحدد إجراءات السلامة في المركز، وبالإضافة إلى ذلك يمكن تعيين مسؤولين إضافيين لتنظيم السير لضمان المسافات الآمنة عند الحاجة، وقد تم وضع وسائل الدفع من دون لمس في مواقف السيارات حيثما أمكن.

ويتم إجراء تعقيم كامل لجميع القاعات قبل وبعد الفعالية، كما تم وضع المعقمات في جميع المناطق الرئيسية، وتم تعيين فريق متخصص لتعقيم المناطق العامة بما فيها جميع الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر مثل أزرار المصعد ومقابض اليد ومقابض الأبواب ومناطق الجلوس والطاولات وردهات الاستقبال ودورات المياه وغرف الصلاة على مدار اليوم، كما يتم تبخير المناطق العامة من قبل فريق مُدرب بشكل احترافي، وأكد المركز على موقعه الإلكتروني أن المواد المستخدمة لأغراض التعقيم والتنظيف هي منتجات أساسها الأمونيوم معتمدة من بلدية دبي وهيئة الصحة في دبي.وتم تخصيص سلات خاصة في أرجاء المركز لضمان التخلص من معدات الوقاية الشخصية بشكل آمن، يتم فتح غرف الصلاة بشكل جزئي خلال أوقات الصلاة مع اتباع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المصلين، ويتم تنظيف وتعقيم دورات المياه (بما في ذلك الأرضيات والمرايا وأحواض الغسيل والمراحيض كل ساعة.

المطاعم والمقاهي

يتم تطبيق متطلبات سعة المقاعد والتباعد الاجتماعي في المطاعم والمقاهي العاملة في أرض المركز، فيما يعمل فريق مخصص لتنظيف وتعقيم الطاولات والمقاعد بعد كل استخدام.

وأكد مركز دبي التجاري العالمي أن سلامة ورفاهية الزوار والعملاء والموظفين هي أولوية قصوى، وذلك ينعكس في التواصل التوعوي الفعّال، حيث يتم عرض إرشادات السلامة في أرجاء المركز، كما تم وضع اللافتات في المواقع الرئيسية لضمان الحفاظ على ممارسات التباعد الاجتماعي.

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