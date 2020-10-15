«إيكونومست»: تعزيز رقمنة الخدمات الحكومية

المصدر: دبي ـ وائل الخطيب

قالت «وحدة إيكونومست انتلجانس» في تقرير لها أمس إن تعاون المصرف المركزي مع دائرة المالية في دبي لمساعدة الجهات الحكومية في دبي على رقمنة مدفوعات الرسوم يأتي ضمن إطار سلسلة من الإجراءات التي تكرس طموحات الإمارات طويلة الأمد لدفع التحول الرقمي للخدمات العامة وتحسين تحصيل الرسوم، والتي حظيت بدفعة إضافية بفعل القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا (جائحة كوفيد- 19).

وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم بين المصرف المركزي ودائرة المالية في دبي تدمج قنوات التسليم على المستويين الاتحادي والمحلي تتيح للجهات الحكومية في دبي وعملائها بالوصول إلى خدمات الخصم المباشر للبنك المركزي من أجل تسهيل مدفوعات العملاء من خلال البنوك في جميع أنحاء الإمارات، مشيرة إلى الخطوة تهدف إلى تمكين المستهلكين من إمكانية الوصول إلى عملية دفع مبسطة، وبالتالي تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية والدفع مقابلها.

وفي منتصف سبتمبر، أطلقت وزارة المالية بطاقة الجيل الثالث من الدرهم الإلكتروني لتسهيل تحصيل الرسوم الحكومية والإيرادات وجعل المعاملات أكثر ملاءمة. واختتمت «وحدة الإيكونومست» تقريرها بالإشارة إلى أن تطور أنظمة الدفع الرقمية يتماشى مع منهجية توقعاتها وسيدعم تحصيل الإيرادات ويزيد من كفاءة الحكومة.

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